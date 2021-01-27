الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة اعتمدت التقريرين الإداري والمالي وانتخبت مجلسها الجديد

عقدت الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة جمعيتها العمومية العادية، بمقرها الكائن بمنطقة حولي، وذلك لمناقشة واعتماد التقريرين المالي والإداري عن الفترة المنتهية في 31/12/2019، وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية،وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومسؤول من مكتب القطامي والعيبان للتدقيق المحاسبي، وأسفر الاجتماع عن انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، وعقب انتهاء الجمعية العمومية عقد مجلس الإدارة اجتماعهم الأول وتقرر تشكيل المجلس الجديد على النحو التالي :- المهندس مبارك السابج رئيسا لمجلس الادارة وعلى موسى الموسى نائب رئيس مجلس الإدارة و منية عبد الخالق النوري أمين سر الجمعية وعبد الرحمن جمال النوري أمين الصندوق ونجيب عبد العزيز الفليج عضواًوعلى هامش الاجتماع، قدم المهندس عبد الله السابج رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس الجديد بجزيل الشكر ووافر الامتنان للمجلس السابق على ما بذلوه من جهد والذي كان له دوراً بارزا فيما بلغته الجمعية من تقدم وازدهار.