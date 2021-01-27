الحرس الوطني: تخريج 4 طيارين ومراقبين جويين





تخرج 10 طيارين كويتيين من كلية محمد العطية الجوية في قطر اليوم الاربعاء ضمن دفعة ضمت 85 من الطلبة الضباط الطيارين والاختصاص.وقال الملحق العسكري الكويتي لدى قطر العقيد الركن ناصر الحجيلي لوكالة الانباء الكويتية () على هامش حفل التخريج إن أربعة خريجين من الجيش الكويتي وستة من الحرس الوطني.وأوضح أن الخريجين الكويتيين اتموا جميع متطلبات التخصص المطلوبة في أثناء سنوات دراستهم في العلوم الجوية التي تمنحها الكلية لخريجيها.وأضاف أن الطالب ضابط شملان الخالدي من الجيش الكويتي حصل على المركز الأول في تخصص موجه مقاتلات وان الحفل شمل تكريمه ضمن ال10 الاوائل على الدفعة.وذكر أن غد الخميس سيتخرج ايضا 16 طالب ضابط من منتسبي الحرس الوطن الكويتي ضمن الدفعة ال16 من كلية احمد بن محمد العسكرية في قطر.وأشاد بالعلاقات المتميزة القائمة بين الكويت وقطر في جميع المجالات وبخاصة في مجال التدريب والتطوير العسكري وتبادل الخبرات وتعزيز الامكانيات العسكرية للبلدين الشقيقين.وحضر حفل التخرج السفير الكويتي لدى قطر حفيظ العجمي ورئيس وفد الرئاسة العامة للحرس الوطني الكويتي اللواء الركن فالح فالح.