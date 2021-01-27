«الداخلية»:إحباط محاولة تهريب 200 كيلو غرام من «الحشيش» إلى البلاد عن طريق البحر

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي للتصدي لآفة المخدرات والقبض على مروجيها، تمكن القطاع ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (ادارة مباحث العاصمة) من إحباط محاولة شخصين أحدهما مقيم بصورة غير قانونية والاخر من جنسية عربية من تهريب نحو 200 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر.وفي التفاصيل فقد وردت معلومات إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية تفيد بوجود تخطيط لعملية تهريب كمية من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عن طريق إلقائها في البحر، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري وبعد التأكد من صحة المعلومات والتوصل إلى المتهمين ورصد جميع تحركاتهما واتصالاتهما، تم استصدار إذن قانوني من النيابة العامة وتم اعداد كمين محكم لضبطهما ومعرفة موقع إلقاء المواد المخدرة في البحر واحداثياته.وارشد المتهمان على مكان شحنة المخدارات في البحر وتم انتشالها والتي بلغت نحو 200 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدرة.وتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما.