«الداخلية»: القبض على أربعة أشخاص من جنسية عربية يقومون بتصوير قضايا منظورة أمام القضاء

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استكمالاً للقضية السابقة والتي أسفرت عن ضبط حاجبين وأمين سر محكمة ومندوب محام، تمكن قطان الأمن الجنائي بالتعاون مع وزارة العدل من ضبط أربعة اشخاص من إحدى الجنسيات العربية يعملون بوظيفة حاجب محكمة يقومون بتسريب معلومات ومستندات وملفات قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء بمقابل مادي.وفي التفاصيل أنه واثناء نشاط قطاع الأمن الجنائي في البحث والتحري عن الاشخاص الذين يقومون بتسريب ملفات القضايا التي لا تزال منظورة أمام القضاء وبيعها بمقابل مادي، رصدت الادارة العامة للمباحث الجنائية 4 أشخاص من جنسية عربية يعملون بوظيفة حاجب يقومون بتصوير ملفات قضايا لا تزال منظورة أمام المحاكم وبيعها، وبعد عملية الرص والمراقبة وجمع المعلومات والتأكد منها وأخذ الاذن القانوني تم ضبط المتهمين وبتفتيش مسكنهم عثر بحوزتهم على مستندات قضايا وكشوفات خاصة لأرقام قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء.وبمواجهة المتهمين بما توصلت اليه التحريات والمضبوطات التي عثر عليها بحوزتهم أقروا واعترفوا بقيامهم بتصوير وبيع ملفات قضايا منظورة أمام المحكمة وتسريب أحكام قضايا قبل طباعتها وصدورها في جلسة الحكم لعدد من الاشخاص مقابل مبلغ من المال.وتم ضبط المتهمين واحالتهم والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.