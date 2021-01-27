«الصحة» تعلن تثبيت تسعيرة المسحات في «الخاص» عند 30 ديناراً

حددت وزارة الصحة تسعيرة فحص الPCR ب30 دينارا في القطاع الطبي الأهلي.جاء ذلك في تعميم رقم 2 لسنة 2021 وجهته مديرة إدارة التراخيص الصحية لكل من مدراء المستشفيات الأهلية ومدراء المراكز البشرية الأهلية ومدراء مراكز الأسنان الأهلية ومدراء المستوصفات الأهلية ومدراء المؤسسات العلاجية الأخرى، بضرورة اعتماد تسعيرة فحص PCR لفيروس كوفيد-19 في القطاعات الأهلية بسعر 30 دينارا، وذلك استنادا إلى قرار لجنة التراخيص الطبية رقم 1 لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 23 يناير 2021 والذي تم فيه اعتماد التسعيرة الثابتة لإجراء فحوصات pcr لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فقط في مختبرات القطاع الطبي الاهلي المستوفية لمعايير وزارة الصحة لإجراء الفحص المشار اليه اعلاه بسعر لا يزيد عن 30 دينار للفحص الواحد.وجاء في التعميم أيضا أنه تم إلغاء التعميم رقم 39 لسنة 2020.