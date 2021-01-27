بعد حملة من فنانين .. القبض على “الطبيب المتحرش” في مصر

أمرت النيابة العامة في الجيزة بمصر، يوم الأربعاء، بحبس طبيب أسنان شهير 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة “هتك عرض رجال بالقوة”، وذلك بعد أن خرج مجموعة من ضحاياه عن صمتهم، من بينهم الفنانين تميم يونس وعباس أبو الحسن.

وأوضحت النيابة العامة في بيان نشرته على صفحتها على موقع “فيسبوك”، أنها أمرت “بحبس طبيب متهم بهتك عرض رجال بالقوة (…) أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات”.

وأوضحت في البيان، أنها تلقت بلاغا من 5 أشخاص في سبتمبر الماضي “ضد طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة”، مشيرة إلى أنه “بالاطلاع على الأدلة الفنية، تم توقيف طبيب الأسنان الثلاثاء، لتواجهه النيابة بالأدلة التي قدّمها المجني عليهم”.

وقالت النيابة إن المتهم “قرر أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأن هذا الاضطراب وإن كان لا يسلبه وعيه وإدراكه فإنه زيَّن له ارتكاب سلوك خاطئ”.

وشكلت الواقعة صدمة كبيرة في المجتمع المصري، نظرا للمكانة الخاصة التي حظي بها طبيب الأسنان، الذي لجأ إليه الكثير من المشاهير ونجوم المجتمع لتلقي العلاج، ومن بينهم الممثل والسيناريست عباس أبو الحسن، والمغني تميم يونس.

وبدأت أحداث هذه القضية تتكشف، عندما قرر يونس، الذي اشتهر بأغنية “سالمونيلا”، نشر مقطع فيديو يروي فيه قصته مع الطبيب، ليعترف أمام العالم أنه تعرض للتحرش، وذلك في خضم الحملة القوية التي شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، للقبض على متحرشين وتشديد العقوبات عليهم.

وأوضح يونس أنه تعرض للتحرش الجنسي على يد طبيب الأسنان عندما كان في الـ22 من عمره، لافتا إلى أن الواقعة حدثت منذ سنوات، عندما ذهب للطبيب لتلقي العلاج، بعد أن رشحته له عائلة خطيبته السابقة.

وعلى الفور، خرج أبو الحسن عن صمته أيضا وساند يونس، داعيا كل من تعرضوا للتحرش على يد الطبيب الشهير إلى أن يقدموا شهاداتهم، لوقف جرائمه التي استمرت 30 عاما، على حد قوله.

وتعليقا على إلقاء القبض على الطبيب، نشر أبو الحسن منشورا على صفحته في فيسبوك، قائلا: “بعد نضال دام أكثر من 6 أشهر، تكللت مجهوداتنا أنا ومن معي من الشجعان النبلاء بالقبض على الطبيب المتحرش الطاغية المتحرش الجنسي المتسلسل لأكثر من ثلاثة عقود”.

وتابع: “مجرم متخفي في ثياب طبيب عاث فسادا في الأرض لعقود محتميا بعلاقات ونفوذ وثروة ضخمة.. طبيب بث الرعب في قلوب خريجي امتياز كلية طب الأسنان، فأخرسهم عقودا وقد نال كثيرا منهم من اعتداءاته نصيبا كبيرا”، وفق ما ذكر موقع صحيفة “المصري اليوم”.

وقدم الفنان المصري الشكر لـ”تميم يونس وجميع الشهود والضحايا وكل من ملكوا الشجاعة لمساندتي ومشاركتي هذه المعركة”.

وأوضحت النيابة العامة في بيان نشرته على صفحتها على موقع “فيسبوك”، أنها أمرت “بحبس طبيب متهم بهتك عرض رجال بالقوة (…) أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات”.

وأوضحت في البيان، أنها تلقت بلاغا من 5 أشخاص في سبتمبر الماضي “ضد طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة”، مشيرة إلى أنه “بالاطلاع على الأدلة الفنية، تم توقيف طبيب الأسنان الثلاثاء، لتواجهه النيابة بالأدلة التي قدّمها المجني عليهم”.

وقالت النيابة إن المتهم “قرر أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأن هذا الاضطراب وإن كان لا يسلبه وعيه وإدراكه فإنه زيَّن له ارتكاب سلوك خاطئ”.

وشكلت الواقعة صدمة كبيرة في المجتمع المصري، نظرا للمكانة الخاصة التي حظي بها طبيب الأسنان، الذي لجأ إليه الكثير من المشاهير ونجوم المجتمع لتلقي العلاج، ومن بينهم الممثل والسيناريست عباس أبو الحسن، والمغني تميم يونس.

وبدأت أحداث هذه القضية تتكشف، عندما قرر يونس، الذي اشتهر بأغنية “سالمونيلا”، نشر مقطع فيديو يروي فيه قصته مع الطبيب، ليعترف أمام العالم أنه تعرض للتحرش، وذلك في خضم الحملة القوية التي شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، للقبض على متحرشين وتشديد العقوبات عليهم.

وأوضح يونس أنه تعرض للتحرش الجنسي على يد طبيب الأسنان عندما كان في الـ22 من عمره، لافتا إلى أن الواقعة حدثت منذ سنوات، عندما ذهب للطبيب لتلقي العلاج، بعد أن رشحته له عائلة خطيبته السابقة.

وعلى الفور، خرج أبو الحسن عن صمته أيضا وساند يونس، داعيا كل من تعرضوا للتحرش على يد الطبيب الشهير إلى أن يقدموا شهاداتهم، لوقف جرائمه التي استمرت 30 عاما، على حد قوله.

وتعليقا على إلقاء القبض على الطبيب، نشر أبو الحسن منشورا على صفحته في فيسبوك، قائلا: “بعد نضال دام أكثر من 6 أشهر، تكللت مجهوداتنا أنا ومن معي من الشجعان النبلاء بالقبض على الطبيب المتحرش الطاغية المتحرش الجنسي المتسلسل لأكثر من ثلاثة عقود”.

وتابع: “مجرم متخفي في ثياب طبيب عاث فسادا في الأرض لعقود محتميا بعلاقات ونفوذ وثروة ضخمة.. طبيب بث الرعب في قلوب خريجي امتياز كلية طب الأسنان، فأخرسهم عقودا وقد نال كثيرا منهم من اعتداءاته نصيبا كبيرا”، وفق ما ذكر موقع صحيفة “المصري اليوم”.

وقدم الفنان المصري الشكر لـ”تميم يونس وجميع الشهود والضحايا وكل من ملكوا الشجاعة لمساندتي ومشاركتي هذه المعركة”.