محليات

د. عبدالله السند: حتى اليوم لم نرصد أي إصابة بالفيروس لأي شخص بعد أخذه للجرعة الثانية من تطعيم كورونا

منذ ساعة واحدة
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أكد الناطق الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند أن هناك زيادة بمعدل ٢٪؜ بالاجنحة والعناية المركزة الخاصة بكورونا خلال الاسابيع الماضية بسبب الممارسات الخاطئة، مشددا على أنه لا مجال للمجاملة وندعو الى عدم الذهاب للاعراس والمناسبات.وأضاف السند خلال المؤتمر الصحافي في مستشفى جابر أن المسجلين الجدد في منصة اللقاح سيتم اعادة ترتيب مواعيدهم على حسب الطعوم المتواجدة، مشيرا إلى أن لكل فئة حصة “كوتا” بشكل يومي في التطعيم ورسائل الدعوة للتطعيم تأتي وفقا للشحنات من اللقاح.وعن عدد الإصابات بالفيروس عالميا قال السند إنها تجاوزت ١٠٠ مليون اصابة حول العالم.

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