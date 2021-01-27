سمو الأمير يستقبل رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد.كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.