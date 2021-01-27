سمو الأمير يهنئ رئيس أوغندا بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية أوغندا لفترة رئاسية جديدة متمنيا سموه رعاه الله لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية أوغندا لفترة رئاسية جديدة متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.