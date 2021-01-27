عطلة وطنية في تركمانستان تكريما لسلالة كلاب ألاباي

حدد زعيم تركمانستان عطلة وطنية جديدة تكريما لسلالة محلية من الكلاب، بحسب ما أوردت تقارير وسائل الإعلام.

وأمر الرئيس قربان بيردي محمدوف بتحديد يوم العطلة هذا، مشيدا بسلالة ألاباي، وهي السلالة المحلية الآسيوية من كلاب الراعي، ليكون آخر يوم أحد من شهر أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي تحتفل فيه الجمهورية السوفيتية السابقة أيضا بالسلالة المحلية من الجياد، وفق صحيفة نيوترال تركمانستان اليومية.

تفتخر البلاد التي يقطنها 6 ملايين نسمة بسلالات جيادها وكلابها، وتقاليد الرعي التي تعود لقرون مضت.

ويشيد الرئيس بسلالة كلاب ألاباي منذ سنوات، وقد نشر كتابا عنها، وفي 2017 أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن جروا صغيرا منها.

والعام الماضي أزاح الستار عن تمثال ضخم تكريما لسلالة الكلاب هذه في عاصمة البلاد.

كما أهدى في 2019 رئيس الوزراء الروسي حينئذ ديمتري ميدفيديف أيضا جروا من الألاباي.

وأفاد نجل الرئيس، سيردار، الذي يرأس رابطة الألاباي الدولية، أن العطلة ستتضمن مسابقات جمال لهذا النوع من الكلاب ومسابقات لياقة بينها.

وأمر الرئيس قربان بيردي محمدوف بتحديد يوم العطلة هذا، مشيدا بسلالة ألاباي، وهي السلالة المحلية الآسيوية من كلاب الراعي، ليكون آخر يوم أحد من شهر أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي تحتفل فيه الجمهورية السوفيتية السابقة أيضا بالسلالة المحلية من الجياد، وفق صحيفة نيوترال تركمانستان اليومية.

تفتخر البلاد التي يقطنها 6 ملايين نسمة بسلالات جيادها وكلابها، وتقاليد الرعي التي تعود لقرون مضت.

ويشيد الرئيس بسلالة كلاب ألاباي منذ سنوات، وقد نشر كتابا عنها، وفي 2017 أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن جروا صغيرا منها.

والعام الماضي أزاح الستار عن تمثال ضخم تكريما لسلالة الكلاب هذه في عاصمة البلاد.

كما أهدى في 2019 رئيس الوزراء الروسي حينئذ ديمتري ميدفيديف أيضا جروا من الألاباي.

وأفاد نجل الرئيس، سيردار، الذي يرأس رابطة الألاباي الدولية، أن العطلة ستتضمن مسابقات جمال لهذا النوع من الكلاب ومسابقات لياقة بينها.