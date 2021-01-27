«هيئة الغذاء»: حظر استيراد الطيور من هولندا وانجلترا والسويد والسنغال





أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية حظر استيراد جميع انواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بمختلف انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من هولندا بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة فئة (H5N1).وقال امين سر اللجنة العليا لسلامة الاغذية بالهيئة عادل السويط في تصريح صحفي اليوم الأربعاء ان الحظر يستثني المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية مشيرا الى ان الحظر جاء بناء على توصية اللجنة العليا لسلامة الاغذية باجتماعها الأول لهذا العام.وأضاف انه تم ايضا حظر استيراد جميع انواع لحوم الطيور بجميع انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من مناطق (Hawes Nr – Richmond) فقط من انجلترا بالمملكة المتحدة بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة فئةH5N1.وقال ان اللجنة أوصت برفع الحظر على استيراد جميع انواع لحوم الطيور بجميع انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جميع مناطق (جمهورية روسيا الاتحادية) بسبب الانتهاء من مرض انفلونزا الطيور شديدة الضرواة فئة (H5).وأوضح ان اللجنة أوصت بالحظر على استيراد جميع انواع لحوم الطيور بجميع انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية السنغال بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة فئة (H5N1).وقال السويط ان اللجنة أوصت كذلك بالحظر على استيراد جميع انواع لحوم المجترات بجميع انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية كينيا بسبب تفشي مرض حمى الوادي المتصدع.وأشار الى انه تم التوصية بالحظر على استيراد جميع انواع لحوم الطيور بجميع انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من مملكة السويد بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة فئة (H5N5).