وزير الخدمات يطلع على استعدادات «الطيران المدني» لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة

اجتمع وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات عبدالله معرفي مع ممثلي الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الأربعاء للاطلاع على استعدادات الإدارة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تخفيض عدد الركاب القادمين إلى البلاد.وقالت المتحدث الرسمي ل(الطيران المدني) سعد العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية () إن الوزير معرفي اطلع خلال الاجتماع على الاستعدادات الجارية التي تقوم بها الإدارة بشأن تخفيض عدد الركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي وتكليف شركات الطيران إجراء فحص (بي سي آر) لجميع الركاب القادمين إلى البلاد.وأضاف العتيبي أن الاجتماع الذي حضره رئيس الإدارة الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح استعرض متطلبات آلية تطبيق توحيد المنصات الإلكترونية المتعلقة بالسفر إضافة إلى آلية تطبيق فحص (بي سي آر) من شركات الخدمات الأرضية والمختبرات المحلية المعتمدة من وزارة الصحة الكويتية.