«الإعلام»: تنسيق مستمر مع «الجهات الرقابية» لمحاربة الفساد والحفاظ على المال العام

في إطار سعي وزارة الإعلام لمحاربة الفساد وإيقاف الهدر بالمال العام، واصلت الوزارة جهودها بالتعاون مع الجهات الرقابية في الدولة في سبيل إنهاء الملاحظات والمخالفات عن السنة المالية الحالية والسابقة.ونقلت المتحدث الرسمي بإسم وزارة الإعلام أنوار مراد تقدير القائمين على وزارة الإعلام للإخوة الأفاضل بديوان المحاسبة وجهاز المراقبين المالين ووزارة المالية في مساعدة الوزارة لمعالجة الملاحظات وتسوية معظمها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها للعمل على تسويتها واحالة ما يشوبه من مخالفات إجرائية إلى التحقيق، مؤكدة أن هذه الإجراءات ساهمت في تسوية معظم المخالفات المالية.وقالت مراد أن التنسيق المستمر والمتواصل مع الجهات الرقابية في الدولة أثمر عن تذليل العقبات بشأن تلك الملاحظات والمخالفات التي تم تسجليها بحق الوزارة، مبينة أنه لم ترد لوزارة الإعلام أي حالة امتناع من قبل جهاز المراقبين الماليين، وأكدت أن وزارة الإعلام لن تألو جهداً في المحافظة على المال العام، ومحاسبة المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.