الحميدي: تعديل اقتراح إنشاء الصندوق التكافلي لإزالة اللبس حول بعض مواده

28 يناير 2021 | | قال النائب بدر الحميدي إنه قرر تعديل الاقتراح بقانون الذي تقدم به بشأن الصندوق التكافلي لدعم الأسر المتعففة من أجل إزالة اللبس حول البند الذي يتعلق برد أموال ممن كانوا قد استولى عليها في السابق وإيداعها في الصندوق.

وقال الحميدي في تصريح بالمركر الإعلامي لمجلس الأمة “أعوذ بالله أن أكون مدافعا عن سراق المال العام وقد أقسمت على أن أكون محافظا على مصالح الشعب وأمواله”.

وبين أن فكرة الصندوق هي تقديم الدعم للأسر الكويتية المتعففة وهذا حق من حقوق المواطنة وبدلا من أن توزع الدولة الأموال خارج البلاد وتنفع دولا أخرى فإن مواطنيها أحق بهذه الأموال.

وأضاف “خطابي كان توعية لمن تعدى على المال العام في حقبة زمنية ماضية ولا يوجد دليل يدينه او قضية مفتوحة ضده، ووجدت أنها الفرصة الأمثل لأن يرد الحقوق بوضعها كجزء من هذا الصندوق وكانت هذه فكرة واجتهاد مني، ولهذا حتى نبتعد عن اللبس في هذا القانون سنزيل هذه المادة من الاقتراح بقانون”.(إع)