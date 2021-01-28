«الصحة»: حالة وفاة واحدة.. و588 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 163450 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 958 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية () إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 46 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6105 حالات.وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 9964 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1500913 فحصا لافتا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 9ر5 في المئة.وجدد دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية للوزارة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء الفيروس.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 648 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 156387.