«القوى العاملة»: تفعيل 4 خدمات جديدة في النظام الآلي

كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن تفعيل 4 خدمات جديدة في النظام الآلي الجديد للهيئة، اثنان منها إذن خدمات نظام أسهل والبقية ضمن النماذج الالكترونية، والتي تم تفعيلها بتاريخ 26 يناير الجاري.وجاء ضمن الخدمات التي تم تفعيلها في النظام الآلي الجديد للهيئة عن طريق موقع النماذج الإلكترونية إصدار إذن عمل تحويل من القطاع الحكومي، وإصدار إذن عمل تحويل من التحاق بعائل.أما خدمات نظام أسهل فتم تفعيل طلب إصدار إذن عمل بناء على تصريح، وإضافة عقد حكومي رئيسي إلى ملف.