الكويت تقدمت في مؤشر الشفافية الدولية.. 7 مراكز

أصدرت منظمة الشفافية الدولية، تقريرها السنوي المتعلق بمؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2020.وبين التقرير تقدم الكويت دولياً 7 مراكز لتأتي في المركز 78 للعام 2020 بعد ان كانت في المركز 85 العام الماضي من بين 180 دولة.وحلت الكويت في المرتبة 7 عربياً بتقدم مركزين عن العام الماضي.، وبرغم التقدم حصدت الكويت 42 درجة من 100، في مؤشر 2020 وذلك بفارق نقطتين عن العام الماضي الذي سجلت فيه 40 درجة.وكشف رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري، أن مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 بين أن الفساد أضعف من الاستجابة لجائحة كوفيد- 19 وهدد التعافي العالمي.حيث ركز المؤشر هذه السنة علي ‎شفافية الدول في التعامل مع تداعيات الجائحة، وكذلك ‎الديمقراطية.وأضاف: «خضعت الكويت إلى التقييم وفق (6) مصادر ، و يرجع تحسن ترتيب دولة الكويت العام إلى ارتفاعها (9) درجات في مؤشر V-Dem مؤشر أنواع الديمقراطية حيث حصلت على 50%».