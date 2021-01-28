المزرم: إجابة رئيس الوزراء عن سؤال بشأن الحل غير الدستوري بينت أنه لا يملك حق نقاش هذا الأمر





قال الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم في بيان صحفي إن “إجابة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن سؤال من أحد الاخوة رؤساء تحرير الصحف اليومية بشأن ما يسمى ب(الحل غير الدستوري) بينت أنه لا يملك حق نقاش هذا الأمر وذلك إيمانا منه بأن الدستور الكويتي رسم الآليات المحددة والمنظمة لعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية وليس من ضمنها هذا الأمر ولا يملك حق التعليق عليه ونقاشه أو الإجابة على أي فرضيات سياسية خارج إطار الدستور”.وأضاف المزرم أن “سموه أكد خلال اللقاء في أكثر من موقع على احترامه للدستور وأحكامه والتزامه الكامل بآلياته ومبادئه”.