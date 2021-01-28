المطيري: التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان يعكس حرصنا على الاستحقاقات الدولية المترتبة عليها

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الوزير المفوض طلال المطيري أن التعاون البناء بين دولة الكويت والمفوضية السامية لحقوق الانسان في إطار بناء القدرات والتدريب يعكس الحرص على مواكبة الاستحقاقات المترتبة على الكويت لدى الآليات الدولية.جاء ذلك في تصريح للمطيري نقله بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس بعد اختتام أعمال ورشة عمل تدريبية الافتراضية بعنوان (التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الانسان) لأعضاء اللجنة الدائمة لإعداد التقارير والتوصيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والتي عقدت خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير الحالي.وقال المطيري إن هذا البرنامج معد لأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي ترأسها وزارة الخارجية وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية في البلاد.وأضاف أنه يأتي لفهم الدور الذي تضطلع فيه الآليات الدولية لحقوق الانسان والسبل الناجعة في مسألة التعاون الكامل مع هذه الآليات.وبين أن البرنامج التدريبي يأتي على أثر اتفاق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف لعقد أنشطة سنوية في مجال بناء القدرات لفائدة الأجهزة الحكومية في دولة الكويت.وذكر أن المفوضية السامية لحقوق الانسان تولي اهتماما بالغا لرفع مستوى التعاون مع دولة الكويت من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لتطوير عمل الآليات الوطنية لدولة الكويت في مجال حقوق الإنسان.وأشار إلى أن اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان تحظى بدعم كامل من وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله من أجل مواكبة الاستحقاقات المترتبة على دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان.