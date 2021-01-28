المناور: اجتماع سمو رئيس الوزراء مع النواب سيحدد مصير التعاون بين السلطتين

28 يناير 2021 | | دعا النائب د. أسامة المناور إلى عدم التلويح بالحل غير الدستوري لمجلس الأمة، معتبرا ان لقاء سمو رئيس الوزراء المنتظر مع النواب سيحدد مصير التعاون معه.

وقال المناور في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إن ” الحكومة عاجزة عن النهوض بالبلد ومحاسبة الفاسدين ولا تستطيع مواجهة استجواب، مضيفا ان “الحكومة استخدمت أسلوب تخويف النواب بأنه سيكون هناك نفق مظلم بالحل غير الدستوري”.

وأضاف أن رئيس الوزراء تحدث أمس عن حل غير دستوري، ثم خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة ليوضح ان ” حديثه فهم بالخطأ ونحن سنصدقه”.

وأشار إلى أنه في العشرة أيام السابقة كانت “أدوات وأبواق الحكومة دائما تتكلم تلميحا أحيانا وتصريحا أحيانا أخرى بأنه سيكون هناك حل غير دستوري، بمعنى أنه لا يوجد دخان بدون نار”.

وأكد المناور أنه “لا يوجد أحد يملك حل المجلس حلاً غير دستوري، وهناك سوابق للحكومة كانت نتائجها بعد مرور خمس سنوات من عام ١٩٧٦ أصبحت هناك أزمة المناخ وبعد خمس سنوات أخرى من بعد حل ١٩٨٦ أي بعد الحل غير الدستوري الثاني أصبح هناك غزو”.

وقال المناور “هناك من يرى أننا أُجراء ونحن لسنا أُجراء عند أحد بل شركاء وتذكروا ما حدث في سنة ١٩٩٠ وقالت فرنسا في ذلك الوقت انها ستستخدم الفيتو إذا ضرب العراق لأن الحكومة في الكويت آنذاك غير شرعية وهذا ما دعاكم إلى اللجوء الى الشعب في جدة تطلبون الشرعية، فأنتم اليوم أحوج منا إلى هذا “.

ووجه المناور رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بأن أول خطوات التعاون تكون بالالتزام بمهلة الأسبوعين، معتبراً أن هدر وقت الشعب الكويتي والتسويف والمماطلة لا تعطي إشارة جيدة للتعاون.

وأضاف المناور ” أن اجتماعك مع النواب هذا الأسبوع أو بداية الاسبوع المقبل هو من سيحدد مصيرك “. (ع.إ)