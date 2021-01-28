«الهلال الأحمر» تسير طائرة مساعدات طبية للشعب اللبناني الشقيق

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس إقلاع طائرة اغاثة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى لبنان محملة باجهزة طبية وادوية ومستلزمات صحية وبطانيات لايصالها للشعب اللبناني الشقيق.وقال مدير ادارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية () إن هذه الرحلة تأتي ضمن سلسلة تحركات تقوم بها الجمعية لتقديم العون للشعب اللبناني في اطار الدور الذي تقوم به الكويت للوقوف إلى جانب الاشقاء.وأوضح المعراج أن الجمعية ستنسق مع الصليب الاحمر اللبناني لإيصال المساعدات الطبية إلى المستشفيات بشكل عاجل لدعم جهودهم في معالجة المرضى في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.وأعرب عن الشكر والتقدير لوزارة الدفاع الكويتية لتسخيرها الطائرة ولوزارة الخارجية الكويتية على مساهمتها في إنجاح هذه المهمة الإنسانية.وأكد حرص الجمعية على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها الكويت في ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتقديم الدعم والمساندة للشعب اللبناني الشقيق.وأشار إلى أن ما تقوم به الجمعية من جهود انسانية في لبنان هو ايضا واجب تجاه أبناء الشعب اللبناني الشقيق معربا عن أمنياته بأن تسهم هذه المساعدات في التخفيف من معاناة المرضى والمحتاجين هناك.وأشاد المعراج بالموقف الرسمي الكويتي المتمثل باتخاذ خطوات عملية وتحركات انسانية لاغاثة المنكوبين وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في كل بقاع الارض.