تخريج 16 طالب ضابط من منتسبي «الحرس الوطني» الكويتي في قطر

تخرج اليوم الخميس 16 طالب ضابط من منتسبي الحرس الوطني الكويتي من كلية احمد بن محمد العسكرية في قطر.وأكد رئيس وفد الرئاسة العامة للحرس الوطني الكويتي معاون العمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع فالح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية () على هامش التخريج اهتمام الحرس الوطني بتعزيز قدرات منتسبي الحرس الوطني وتأهيلهم من خلال الدورات المختلفة بالتعاون مع أفضل المؤسسات العالمية المتخصصة للحصول على أكبر قدر من الخبرة والمهارات التدريبية. وقال اللواء فالح ان قيادة الحرس الوطني حريصة على توطيد العلاقة مع المؤسسات الأكاديمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومختلف الدول الشقيقة والصديقة. واضاف ان هذا الحرص يهدف الى تبادل الخبرات وتحقيق التكامل التدريبي مع تلك المؤسسات ومواكبة أحدث المستجدات في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والإدارية في الحرس الوطني. وأشار الى اهمية مشاركة العسكريين الكويتيين في الدورات التدريبية المحلية والاقليمية والعالمية لتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم والاطلاع على افضل التجارب العسكرية الحديثة. ودعا الضباط الخريجين إلى مواصلة التحصيل العلمي وتطوير مستوياتهم بصورة مستمرة ليرتقوا بالعمل كل في موقعه ويستفيدوا من الدروس التي تلقوها خلال دراستهم في الاكاديمية القطرية. ونقل إلى الخريجين تهنئة القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف الصباح ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي.وحضر حفل التخرج سفير دولة الكويت لدى قطر حفيظ محمد العجمي الملحق العسكري الكويتي في سفارة الكويت لدى قطر العقيد الركن ناصر الحجيلي ومدير مديرية التدريب في الحرس الوطني العقيد ركن راشد فهد.