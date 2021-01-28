محليات

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل قائد قيادة القوات الأمريكية الوسطى

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استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في قصر السيف اليوم قائد قيادة القوات الأمريكية الوسطى الفريق أول كينيث ماكنزي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.حضر المقابلة معالي رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر ومساعد وزير الخارجية لشؤون الامريكيتين حمد سليمان المشعان. 

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