طائرة إغاثة كويتية تصل إلى مطار رفيق الحريري إهداء للشعب اللبناني

وصلت طائرة إغاثة مرسلة من جمعية الهلال الاحمر الكويتي إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اليوم الخميس إهداء من الشعب الكويتي لشقيقه اللبناني.وقال سفير دولة الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية () إن الطائرة محملة بمساعدات طبية ومستلزمات صحية عاجلة مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى الصليب الأحمر اللبناني وفقا لاحتياجات وردت في قائمة أرسلها الصليب الأحمر إلى الهلال الأحمر الكويتي.وأكد القناعي حرص الكويت على دعم الجهود الإغاثية والإنسانية التي يبذلها الأشقاء اللبنانيون خصوصا في مواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).وجرى استقبال طائرة الإغاثة بإشراف السفير الكويتي ممثلا بالمستشار عبد الله الشاهين وطاقم السفارة.من جانبه قال رئيس بعثة الهلال الأحمر الكويتي في لبنان الدكتور مساعد العنزي في تصريح ل() إن الطائرة محملة بأجهزة طبية وأدوية ومستلزمات صحية ومواد عينية ستسلم بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني بصورة فورية ومباشرة إلى المستشفيات لدعم جهودها في مواجهة تفشي الفيروس.وأكد العنزي استعداد الجمعية الدائم لتقديم كل دعم إنساني للأشقاء اللبنانيين لاسيما في هذه الظروف الاقتصادية والصحية الحرجة.بدوره ثمن منسق عمليات الإغاثة في الصليب الأحمر اللبناني يوسف بطرس في تصريح مماثل ل() استجابة جمعية الهلال الاحمر الكويتي السريعة منوها بالجهود الإنسانية الكويتية في دعم لبنان في مختلف الظروف.ولفت إلى أن المساعدات التي تشمل أسرة وأجهزة تنفس وأدوية ومستلزمات طبية ستوزع على مختلف المستشفيات اللبنانية لتعزيز إمكاناتها الطبية في مواجهة تفشي فيروس (كورونا).وتواصل جمعية الهلال الأحمر الكويتي جهودها الإغاثية والإنسانية بالدعم والمستلزمات المتنوعة للأسر اللبنانية المحتاجة وللاجئين السوريين والفلسطينيين الموجودين في لبنان على مدار السنة وفي مختلف المناطق.