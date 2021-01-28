مستشفى أميركي يعتذر.. والسبب: “اللقاح للمانحين الكبار”..!

اعتذر مستشفى في مدينة سياتل، بولاية واشنطن الأميركية بعد أن عرض مواعيد تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا للمتبرعين الكبار لهذه المؤسسة الاستشفائية.

وتم إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى حوالي 110 متبرعين الأسبوع الماضي، ممن قدموا أكثر من 10 آلاف دولار للمستشفى، وتم إبلاغهم بأن لقاح كوفيد-19 بات متاحا لهم.

وأعطى البريد الإلكتروني للمانحين رمزا للتسجيل في المواعيد “عن طريق الدعوة” فقط.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوفرلايك المالكة للمستشفى “إننا ندرك أننا ارتكبنا خطأ ونعتذر”.

وقال حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي: “إذا كانوا في الواقع يفضلون بعض الشخصيات المهمة، فهذه ليست الطريقة للقيام بذلك”.

وأضاف: “هذا غير مقبول بالنسبة لنا. نحن بحاجة إلى إعطاء الجميع فرصة عادلة لتلقي اللقاح.. يجب أن نحافظ على المصداقية العامة في النظام”.

وختم قائلا “قيل لي إنهم أوقفوا ما فعلوه، وهذه أخبار جيدة”.

يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، بعد أن فتح حاكم الولاية إمكانية الحصول على لقاح كوفيد-19 لأي شخص يبلغ من العمر 65 عاما وأكثر، أدى تدفق هائل من كبار السن إلى تعطيل برنامج جدولة الأنظمة الطبية.

وقال مسؤول الصحة في الولاية: “نحن نتعرض لضغوط لتلقيح الأشخاص المؤهلين.. وزيادة السعة”.

وأضاف “بعد فوات الأوان، يمكننا بالتأكيد أن ننظر إلى الوراء ونقول إن هذه لم تكن أفضل طريقة للقيام بذلك”.

وتم إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى حوالي 110 متبرعين الأسبوع الماضي، ممن قدموا أكثر من 10 آلاف دولار للمستشفى، وتم إبلاغهم بأن لقاح كوفيد-19 بات متاحا لهم.

وأعطى البريد الإلكتروني للمانحين رمزا للتسجيل في المواعيد “عن طريق الدعوة” فقط.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوفرلايك المالكة للمستشفى “إننا ندرك أننا ارتكبنا خطأ ونعتذر”.

وقال حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي: “إذا كانوا في الواقع يفضلون بعض الشخصيات المهمة، فهذه ليست الطريقة للقيام بذلك”.

وأضاف: “هذا غير مقبول بالنسبة لنا. نحن بحاجة إلى إعطاء الجميع فرصة عادلة لتلقي اللقاح.. يجب أن نحافظ على المصداقية العامة في النظام”.

وختم قائلا “قيل لي إنهم أوقفوا ما فعلوه، وهذه أخبار جيدة”.

يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، بعد أن فتح حاكم الولاية إمكانية الحصول على لقاح كوفيد-19 لأي شخص يبلغ من العمر 65 عاما وأكثر، أدى تدفق هائل من كبار السن إلى تعطيل برنامج جدولة الأنظمة الطبية.

وقال مسؤول الصحة في الولاية: “نحن نتعرض لضغوط لتلقيح الأشخاص المؤهلين.. وزيادة السعة”.

وأضاف “بعد فوات الأوان، يمكننا بالتأكيد أن ننظر إلى الوراء ونقول إن هذه لم تكن أفضل طريقة للقيام بذلك”.