نجم أرسنال يكشف سبب الغياب

كشف مهاجم أرسنال، بيير-إيمريك أوباميانغ، أنه غاب عن آخر مباراتين للفريق بسبب مرض والدته، وإنه سيعود في مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

وغاب المهاجم الغابوني عن الخسارة أمام ساوثمبتون في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع الحالي، والفوز 3-1 على المنافس ذاته في “البريميرليغ”، الثلاثاء.

وكتب أوباميانغ في حسابه في تويتر: “والدتي تعرضت لمشكلات صحية، وكان يجب علي الوجود بجانبها. حالتها تحسنت الآن”.

وكان ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال قال إنه غير واثق من إمكانية عودة أوباميانغ أمام مانشستر يونايتد.

ويحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 20 مباراة.

وغاب المهاجم الغابوني عن الخسارة أمام ساوثمبتون في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع الحالي، والفوز 3-1 على المنافس ذاته في “البريميرليغ”، الثلاثاء.

وكتب أوباميانغ في حسابه في تويتر: “والدتي تعرضت لمشكلات صحية، وكان يجب علي الوجود بجانبها. حالتها تحسنت الآن”.

وكان ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال قال إنه غير واثق من إمكانية عودة أوباميانغ أمام مانشستر يونايتد.

ويحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 20 مباراة.