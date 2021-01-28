وزير الخدمات يطلع على استعدادات «الطيران المدني» لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة





اطلع وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات الدكتور عبدالله عبدالصمد معرفي على الاستعدادات الجارية التي تقوم بها الإدارة العامة للطيران المدني لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تخفيض عدد الركاب القادمين الى مطار الكويت الدولي ، وتكليف شركات الطيران بإجراء فحص الـ PCR لجميع الركاب القادمين الى دولة الكويت.واستعرض الاجتماع الذي حضره رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح ، والمدير العام المهندس يوسف سليمان الفوزان ، متطلبات آلية تطبيق توحيد المنصات الالكترونية المتعلقة بالسفر، إضافة الى آلية تطبيق فحص الـ PCR من قبل شركات الخدمات الأرضية والمختبرات المحلية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.