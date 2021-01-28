وفاة الممثلة الأميركية كلوريس ليتشمان عن 94 عاما

توفيت الممثلة الأميركية كلوريس ليتشمان عن عمر 94 عاما حسبما قالت وكيلتها الإعلامية في بيان.

وأضافت الوكيلة الإعلامية جولييت غرين أن الممثلة الشهيرة الحائزة على ثماني جوائز غرامي لعملها في مسلسل (عرض ماري تايلر مور) وعلى جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم (ذا لاست بيكتشر شو) “آخر عرض صور” توفيت وفاة طبيعية في منزلها بولاية كاليفورنيا.

وقالت مديرة أعمالها في بيان “شرفت بالعمل مع كلوريس ليتشمان، إحدى أنبل الممثلات في عصرنا”.

وأضافت “ما من أحد كان يشبه كلوريس. بنظرة واحدة كانت تخطف قلبك أو تجعلك تضحك حتى تدمع عيناك. لا سبيل لأن تتوقع ما ستقوله أو ستفعله، وهذه القدرة على المفاجأة كانت جزءا من سحرها الذي لا يضاهى”.

عطاء ليتشمان استمر حتى بعد تخطيها سن التسعين. وفي عمر الثانية والثمانين شاركت ببرنامج (دانسينغ ويذ ذا ستارز) “الرقص مع النجوم”، كما ظهرت عام 2019 في النسخة الأحدث من المسلسل الكوميدي (ماد أباوت يو) “مجنون بك”.

وعملت في فيلمين عامي 2019 و2020 لم يعرضا بعد.

نشأت ليتشمان في دي موين بولاية أيوا ودرست في استديو الممثلين بنيويورك حيث زاملت الممثل مارلون براندو. بدأت مشوارها الفني في أواخر أربعينات القرن العشرين.

تزوجت من المنتج والمخرج جورج إنغلاند في 1953 وانفصلا في 1979 وأنجبا خمسة من الأبناء.

وأضافت الوكيلة الإعلامية جولييت غرين أن الممثلة الشهيرة الحائزة على ثماني جوائز غرامي لعملها في مسلسل (عرض ماري تايلر مور) وعلى جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم (ذا لاست بيكتشر شو) “آخر عرض صور” توفيت وفاة طبيعية في منزلها بولاية كاليفورنيا.

وقالت مديرة أعمالها في بيان “شرفت بالعمل مع كلوريس ليتشمان، إحدى أنبل الممثلات في عصرنا”.

وأضافت “ما من أحد كان يشبه كلوريس. بنظرة واحدة كانت تخطف قلبك أو تجعلك تضحك حتى تدمع عيناك. لا سبيل لأن تتوقع ما ستقوله أو ستفعله، وهذه القدرة على المفاجأة كانت جزءا من سحرها الذي لا يضاهى”.

عطاء ليتشمان استمر حتى بعد تخطيها سن التسعين. وفي عمر الثانية والثمانين شاركت ببرنامج (دانسينغ ويذ ذا ستارز) “الرقص مع النجوم”، كما ظهرت عام 2019 في النسخة الأحدث من المسلسل الكوميدي (ماد أباوت يو) “مجنون بك”.

وعملت في فيلمين عامي 2019 و2020 لم يعرضا بعد.

نشأت ليتشمان في دي موين بولاية أيوا ودرست في استديو الممثلين بنيويورك حيث زاملت الممثل مارلون براندو. بدأت مشوارها الفني في أواخر أربعينات القرن العشرين.

تزوجت من المنتج والمخرج جورج إنغلاند في 1953 وانفصلا في 1979 وأنجبا خمسة من الأبناء.