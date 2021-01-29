أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن افتتاح تقاطعين على طريق النويصيب فجر غد السبت وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وهما ضمن أعمال العقد هـ ط 217، ويتضمن كل تقاطع منهما جسرين علويين بالإضافة إلى دوار أرضي أسفل التقاطع مع الطرق الخدمية الأرضية المؤدية إليه.وقالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري إن ذلك يأتي ضمن خطتها في تطوير وتحديث شبكة الطرق في الكويت، لافتة إلى أن هذين التقاطعين يعتبران باكورة الافتتاحات الأخرى بالمشروع، مبشرة مرتادي الطريق بأنه يجري العمل في التقاطعين 1 – 2 والذي أيضا سيتم افتتاحهم قريبا إن شاء الله.ويخدم التقاطعان مدينة صباح الأحمد السكنية ومدينة صباح الأحمد البحرية عبر الطريقين للكيلو285 و290.وذكرت الهيئة أنها تتابع إنجاز مشاريع الطرق كافة وتبادر بالافتتاحات الجزئية للتخفيف على مستخدمي الطرق من التحويلات المرورية والطرق المؤقتة.