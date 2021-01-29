“الأرصاد”: رياح مثيرة للغبار مع فرصة لهطول أمطار متفرقة





قالت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة إن خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد حاليا بمنخفض جوي من شمال غرب شبه الجزيرة العربية تصاحبه رياح جنوبية تثير الغبار على المناطق المكشوفة.وأوضحت (الأرصاد) في بيان صحفي إن المنخفض الجوي يؤثر على البلاد برياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة تتراوح سرعتها ما بين 20 و 50 كيلومترا في الساعة تؤدي إلى هطول أمطار متفرقة تكون رعدية على بعض المناطق.وأضافت أنه من المتوقع أن تقل فرصة هطول الأمطار مع حلول منتصف الليلة لتتحول بعدها الرياح إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات لتتراوح سرعتها ما بين 15 و 45 كيلومترا في الساعة.