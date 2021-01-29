محليات

«الإفراجات الجمركية» ناقشت إنجاز المعاملات إلكترونياً

منذ ساعة واحدة
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عقدت لجنة الإفراجات بالإدارة العامة للجمارك اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة، بشأن ما يخص الإفراجات الجمركية والربط الإلكتروني المشترك.وناقش المجتمعون خلال الاجتماع الكثير من الأمور المشتركة، وتم إنجاز الكثير من الأعمال لصالح المستوردين فيما يتعلق بسرعة إنجاز المعاملات عن طريق التعامل الإلكتروني، بما ما شأنه أن يسرّع آلية الإجراءات المتبعة، وتصبح أكثر سلاسة.وتقدم مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي بالشكر للجنة، نظراً للجهود المبذولة، وسرعة إنجاز المعاملات التي تخص المستوردين، وحثهم على مواصلة تلك الجهود وبذل ما بوسعهم لخدمة المواطنين والمقيمين.

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