«التربية»: غير صحيح.. إلغاء التوجيه الفني للمواد الدراسية

أوضح وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد أن ما نشر في إحدى الصحف عن إلغاء التوجيه الفني للمواد الدراسية عار تماماً عن الصحة جملة وتفصيلا، مبيناً أن ما ذكرته الصحيفة من إجراء منسوب لوكيلة قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي ينسف جهوداً مضنية قام بها القطاع الإداري في هذا الملف خلال الفترة السابقة.وأكد المقصيد في تصريح صحافي، أن وزارة التربية تقدر الدور الهام والحيوي لجهاز التوجيه الفني ومساهماته في العملية التعليمية وتطويرها والرقي بها ومتابعة الجودة النوعية في النظام التربوي للأداء التعليمي، مشيراً إلى أن هذا التقدير والاهتمام يأتي من قمة الهرم التعليمي من وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور علي المضف والذي يتابع التطورات أولا بأول.وأوضح أن الجهود التي قام بها قطاع الشئون الإدارية والتطوير الإداري بالتعاون مع قطاع التعليم العام ونخبة من جهاز التوجيه الفني العام والتي استمرت على مدار شهور بدأت من شهر سبتمبر حتى اليوم تخللها عدة اجتماعات ودراسات للوصول إلى حلول جذرية تضع الأمور في نصابها بما يحفظ المكانة والقيمة التربوية لجهاز التوجيه الفني بكافة منتسبيه.وفي نهاية تصريحه تقدم المقصيد بالشكر والتقدير لكل من بذل الجهد في سبيل الوصول للحلول الناجعة لهذا الموضوع الوكيل المساعد لقطاع الشئون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي ، وإدارة التطوير والتنمية، وكذلك الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام أسامة السلطان، وجهاز التوجيه الفني العام للمواد، كما توجه بوافر الشكر والتقدير لديوان الخدمة المدنية على تعاونهم مع وزارة التربية في كافة المجالات وبخاصة في أمر مقترح الهيكل التنظيمي لجهاز التوجيه الفني.