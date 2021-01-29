رياضة

السر في النفق.. “حل عبقري” لمعضلة ملعب ريال مدريد المطور

منذ 26 دقيقة
1 دقيقة واحدة

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لافتتاح ملعبه “سانتياغو برنابيو” بحلته الجديدة، وبتكنولوجيا متطورة فريدة من نوعها، بعد عام من الإنشاءات التي شهدها المعقل التاريخي لتحويله إلى تحفة معمارية.

وتكمن التكنولوجيا الأبرز بالملعب الجديد في أرضيته، التي ستكون متحركة تتيح له التحول في دقائق من ملعب كرة قدم إلى ساحة لرياضات أخرى مثل كرة السلة، أو إلى قاعة حفلات.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية، يعتبر إنشاء أرضية الملعب المتحركة الجزء الأكثر تعقيدا وصعوبة في عملية التجديد، لكن رئيس النادي فلورنتينو بيريز أصر على تحقيق هذا الإنجاز.

وعادة ما تكون الملاعب ذات الأرضية المتحركة محاطة بمساحات فارغة تسمح بتمدد الأرضية إلى الخارج، لكن “سانتياغو برنابيو” يقع وسط مدريد محاطا بالبنايات، وهو ما مثل تحديا حقيقيا.

ولحل هذه المعضلة، حفرت الشركة المطورة نفقا بعمق 30 مترا تحت أحد المدرجات الجانبية، يتيح لعدة أسطح أرضية التبادل وفقا للحاجة.

فمثلا عندما يلعب الفريق الملكي، يخرج السطح العشبي للقمة، ثم ينزل إلى النفق الأرضي ليخرج السطح الصلب المخصص لأغراض أخرى.

ومع اكتمال إضافة الأرضية المتحركة، انتهت العملية الأصعب في بناء “سانتياغو برنابيو” الجديد، على أن يتم بعدها إنشاء السقف المتطور الجديد، الذي سيغير شكل الملعب تماما.

ومن المتوقع أن يتم افتتاح الملعب في صيف 2022، وفقا لشركة البناء المختصة بالمشروع، بينما يخوض ريال مدريد مبارياته الحالية على ملعب فريق الأكاديمية “ألفريدو دي ستيفانو”.

وتكمن التكنولوجيا الأبرز بالملعب الجديد في أرضيته، التي ستكون متحركة تتيح له التحول في دقائق من ملعب كرة قدم إلى ساحة لرياضات أخرى مثل كرة السلة، أو إلى قاعة حفلات.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية، يعتبر إنشاء أرضية الملعب المتحركة الجزء الأكثر تعقيدا وصعوبة في عملية التجديد، لكن رئيس النادي فلورنتينو بيريز أصر على تحقيق هذا الإنجاز.

وعادة ما تكون الملاعب ذات الأرضية المتحركة محاطة بمساحات فارغة تسمح بتمدد الأرضية إلى الخارج، لكن “سانتياغو برنابيو” يقع وسط مدريد محاطا بالبنايات، وهو ما مثل تحديا حقيقيا.

ولحل هذه المعضلة، حفرت الشركة المطورة نفقا بعمق 30 مترا تحت أحد المدرجات الجانبية، يتيح لعدة أسطح أرضية التبادل وفقا للحاجة.

فمثلا عندما يلعب الفريق الملكي، يخرج السطح العشبي للقمة، ثم ينزل إلى النفق الأرضي ليخرج السطح الصلب المخصص لأغراض أخرى.

ومع اكتمال إضافة الأرضية المتحركة، انتهت العملية الأصعب في بناء “سانتياغو برنابيو” الجديد، على أن يتم بعدها إنشاء السقف المتطور الجديد، الذي سيغير شكل الملعب تماما.

ومن المتوقع أن يتم افتتاح الملعب في صيف 2022، وفقا لشركة البناء المختصة بالمشروع، بينما يخوض ريال مدريد مبارياته الحالية على ملعب فريق الأكاديمية “ألفريدو دي ستيفانو”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

أسبوع بلا مثيل.. حالات كورونا تضرب الدوري الإنجليزي

ديسمبر 29, 2020

صلاح يتحدث عن خيبة أمله في كلوب.. ورأيه بمورينيو

ديسمبر 19, 2020

مصر.. أول خطوات لإطلاق الدوري النسائي

أكتوبر 15, 2020

الأسود الثلاثة تحقق فوزها الأول على أيرلندا منذ 1985

نوفمبر 12, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى