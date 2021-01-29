«السكنية»: 24 فبراير.. آخر موعد لحجز مواعيد تسلم شهادات لمن يهمه الأمر لمشروعي «المطلاع» و«جنوب عبدالله المبارك»

دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين المخصصة لهم قسائم في مشروعي المطلاع للضواحي (N8-N9-N10-N11) وجنوب عبدالله المبارك، بالمبادرة لحجز موعد عبر (المنصة الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة في نوفمبر الماضي) لتسلم شهادة لمن يهمه الأمر في المشروعين.وأشارت إلى أن آخر موعد لحجز المواعيد يوم الأربعاء الموافق 24/2 حتى لا يتوقف صرف بدل الإيجار عمن لم يقوموا بحجز موعد للمراجعة أو حجز موعد ولم يحضر في الموعد المحدد لتسلم شهادات لمن يهمه الأمر لمشروعي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك.