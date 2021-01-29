الشيخ باسل الصباح شارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون

– جهود مخلصة للعاملين في الصفوف الأمامية لصون الأمن الصحي والتصدي لجائحة «كوفيد ۱۹» شارك وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، والذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، حيث خصص الاجتماع الاستثنائي لدراسة قرارات المجلس الأعلى في دورته (41) يناير 2021 المتعلقة بالمجال الصحي.وقد أعرب وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن ارتياحه الكامل لمستوى التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون في المجال الصحي وتبادل السياسات والخبرات والبرامج.وقد اشتمل الاجتماع على دراسة قرارات المجلس الأعلى في دورته (41) وإعلان العلا والبيان الختامي لقمة السلطان قابوس والشيخ صباح المنعقدة في يناير.واشتملت المناقشات على الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ والتنسيق مع الجهات المختلفة وتفعيل وتقوية أنظمة الإنذار المبكر للطوارئ فضلا عن اعتماد إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ووضع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بذلك.وقد أثنى الوزير على الجهود المتميزة والمخلصة لجميع العاملين في الصفوف الأمامية من منتسبي الخدمات الصحية والعسكريين ورجال الأمن والدفاع المدني والمتطوعين لما قدموه من جهود مخلصة لصون الأمن الصحي والتصدي لجائحة “كوفيد۱۹”.وقد تناول وزراء الصحة بدول المجلس تبادل الخبرات ووضع الرؤية المستقبلية لتنفيذ القرارات الصادرة عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح المنعقدة في شهر يناير 2021.وأشاد وزير الصحة بالجهد المتميز للأمانة العامة لمجلس التعاون بقيادة الأمين العام للإعداد الجيد للاجتماع والذي كان له أكبر الأثر في نجاحه لتحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز الأمن الصحي بدول المجلس وتحقيق التنمية الشاملة المرتكزة على الصحة.