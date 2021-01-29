«الطرق»: افتتاح تقاطعين على طريق النويصيب فجر الغد

تفتتح الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور تقاطعين على طريق النويصيب، وذلك فجر غد.وقالت الهيئة “إن التقاطعين هما ضمن أعمال العقد ه ط 217 حيث يتضمن كل تقاطع جسرين علويين بالإضافه الى دوار أرضي أسفل التقاطع مع الطرق الخدمية الأرضيه المؤديه إليه”.وتابعت: يعد هذا الافتتاح باكورة الافتتاحات بالمشروع، لافتة إلى ان افتتاح التقاطعين سيخدم مدينتي صباح الأحمد السكنية والبحرية عبر الطريقين للكيلو 285 و 290.وأشارت الى قيام الهيئة بمتابعة مشاريع الطرق كافة والعمل على الافتتاحات الجزئية للتخفيف على مستخدمي الطرق من التحويلات المرورية والطرق الموقتة، مبينة أنه يتم حاليا العمل على إنجاز التقاطعين رقم 1.2 المتوقع افتتاحهما قريبا.