الكويت وباكستان تؤكدان عزمهما على تعزيز التعاون في عدة قطاعات

أعربت باكستان والكويت اليوم الخميس عزمهما على المضي قدما في تعزيز التعاون بينهما في قطاعات الاقتصاد والتجارة والنفط والغاز والطاقة والاستثمار والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والصحة.جاء ذلك خلال لقاء وفد كويتي رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية علي سليمان السعيد مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان ان الوزير قريشي جدد التأكيد على رغبة بلاده في إقامة علاقات ثنائية أقوى مع دولة الكويت مشددا على أهمية تعميق وتنويع التعاون الثنائي ولاسيما في مجالات التجارة والاستثمار وتصدير القوى العاملة والأمن الغذائي.كما شدد قريشي على أهمية تسهيل السفر بين البلدين والذي يفيد في تعزيز التفاعلات الثنائية بشكل كبير في مجالات عديدة مشيدا بالدور الإيجابي والبناء الذي قامت به القيادة الكويتية لحل النزاع الخليجي.من جهته أكد السعيد اهتمام الكويت كذلك بتعزيز العلاقات الثنائية وقال إن زيارة الوفد تعكس حرص القيادة الكويتية على تعزيز التعاون مع باكستان في مختلف المجالات.وخلال الاجتماع أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون المتبادل في المنظمات متعددة الأطراف ولاسيما الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي كما تم تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية بما في ذلك الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.كما قام الوفد الكويتي بزيارات الى كل من وزارة الشؤون الاقتصادية ووزارة الداخلية ووزارة الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية حيث أكد وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية لما فيه المنفعة المتبادلة للبلدين معربا عن تقديره للدعم السخي الذي قدمته الكويت لمشاريع التنمية في باكستان وتسهيلات تعليق الديون التي قدمها الصندوق الكويتي للتغلب على فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).كما استعرض الجانبان العلاقات الاقتصادية الثنائية وقررا المضي قدما في تعزيز التعاون بمجالات الاقتصاد والتجارة والنفط والغاز والطاقة والاستثمار والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والصحة.بدوره شدد الجانب الباكستاني على ضرورة توقيع اتفاقية إطار مع الصندوق الكويتي لتمويل المشاريع المختلفة في البنية التحتية والطاقة والقطاع الاجتماعي واتفق الجانبان على عقد الدورة المقبلة للجنة الوزارية المشتركة في المستقبل القريب.وأعرب مساعد وزير الخارجية الكويتي عن أمله في أن يكون الاجتماع المقبل للجنة المشتركة عاملا أساسيا في تمهيد الطريق للتعاون المستقبلي بين البلدين.وكان السعيد والوفد المرافق قد وصل إلى باكستان في وقت سابق اليوم لتمثيل الكويت في الجولة الثالثة من المشاورات السياسية الثنائية علما ان الجولة السابقة عقدت في الكويت خلال شهر مايو 2016.