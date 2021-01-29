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سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره في المملكة الأردنية

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تلقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم اتصالا هاتفيا من دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الدكتور بشر هاني الخصاونة هنأ خلاله سموه بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأعرب سموه عن شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية على مشاعره الطيبة والتي تؤكد عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظهما الله ورعاهما متمنيا للمملكة الأردنية الشقيقة دوام التوفيق والازدهار.

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