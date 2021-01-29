في 4 أسابيع فقط.. مسلسل يحطم أرقام “نتفلكس”

في رقم قياسي يتحقق لأول مرة عبر “نتفلكس”، أعلنت المنصة واسعة الانتشار أن 82 مليون مشترك شاهدوا مسلسل “بريدجرتون” للمنتجة شوندا رايمس، منذ بدء عرضه قبل 4 أسابيع.

ويتحدث مسلسل “بريدجرتون” الأميركي يتحدث أفراد عائلة تحمل نفس اسم المسلسل، وتجاربهم في الحب والسعادة في مجتمع لندن المخملي في القرن التاسع عشر، حين كان أمير ويلز وصياً على العرش بسبب عجز والده الملك.

وهو من سيناريو الكاتب كريس فان دوسن، وهو مستوحى من سلسلة روايات “بريدجرتون” للروائية جوليا كوين، ومن إنتاج شوندا رايمز، المنتجة والمخرجة الشهيرة.

و “بريدجرتون” هو أول مشروع للمنتجة رايمز على منصة “نتفلكس” وبدأ عرض المسلسل في 25 ديسمبر الماضي على المنصة التلفزيونية.

وهو من بطولة أدجوا أندوه،وجولي آندروز،ولورين أشبورن.

النتائج فاقت التوقعات

وكانت المنصة الواسعة الانتشار توقعت في أواخر ديسمبر الماضي أن يشاهد المسلسل نحو 62 مليونا، لكن الأرقام الحقيقة جاءت أعلى بكثير، بنحو 20 مليونا.

وكان مسلسل “ذا ويتشر” المقتبس من سلسلة روايات “هيرويك فانتاسي” يستحوذ حتى الآن على الرقم القياسي للمشاهدة على مدى أربعة أسابيع، إذ حضره 76 مليون مشترك في الشهر الأول بعد توفره على المنصة فيديسمبر 2019.

ولا تخضع الإحصاءات التي تنشرها “نتفليكس” لتدقيق أي طرف ثالث، خلافاً لما هي الحال في ما يتعلق بنسب المشاهدة في التلفزيون التقليدي، وفق “فرانس برس”.

وأفاد موقع “فليكس باترول” المتخصص بأن المسلسل كان يحتل الخميس المرتبة الثالثة عالمياً لجهة عدد المشاهَدات اليومية على “نتفليكس” بعد مسلسلي “فيت: ذي وينكس ساغا” و”لوبان”.

ويتحدث مسلسل “بريدجرتون” الأميركي يتحدث أفراد عائلة تحمل نفس اسم المسلسل، وتجاربهم في الحب والسعادة في مجتمع لندن المخملي في القرن التاسع عشر، حين كان أمير ويلز وصياً على العرش بسبب عجز والده الملك.

وهو من سيناريو الكاتب كريس فان دوسن، وهو مستوحى من سلسلة روايات “بريدجرتون” للروائية جوليا كوين، ومن إنتاج شوندا رايمز، المنتجة والمخرجة الشهيرة.

و “بريدجرتون” هو أول مشروع للمنتجة رايمز على منصة “نتفلكس” وبدأ عرض المسلسل في 25 ديسمبر الماضي على المنصة التلفزيونية.

وهو من بطولة أدجوا أندوه،وجولي آندروز،ولورين أشبورن.

النتائج فاقت التوقعات

وكانت المنصة الواسعة الانتشار توقعت في أواخر ديسمبر الماضي أن يشاهد المسلسل نحو 62 مليونا، لكن الأرقام الحقيقة جاءت أعلى بكثير، بنحو 20 مليونا.

وكان مسلسل “ذا ويتشر” المقتبس من سلسلة روايات “هيرويك فانتاسي” يستحوذ حتى الآن على الرقم القياسي للمشاهدة على مدى أربعة أسابيع، إذ حضره 76 مليون مشترك في الشهر الأول بعد توفره على المنصة فيديسمبر 2019.

ولا تخضع الإحصاءات التي تنشرها “نتفليكس” لتدقيق أي طرف ثالث، خلافاً لما هي الحال في ما يتعلق بنسب المشاهدة في التلفزيون التقليدي، وفق “فرانس برس”.

وأفاد موقع “فليكس باترول” المتخصص بأن المسلسل كان يحتل الخميس المرتبة الثالثة عالمياً لجهة عدد المشاهَدات اليومية على “نتفليكس” بعد مسلسلي “فيت: ذي وينكس ساغا” و”لوبان”.