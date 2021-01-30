أخيرا.. الزمالك يعلن وجهة مصطفى محمد

بعد جدال استمر أسابيع، أعلن نادي الزمالك المصري أن لاعبه مصطفى محمد انتقل إلى غلطة سراي التركي معارا حتى نهاية يونيو 2022، مقابل مليوني دولار.

وجاء انتقال اللاعب الدولي الشاب المعروف ببنيانه القوي وضربات الرأس المميزة إلى الدوري التركي، بعد فشل احترافه في سانت اتيان الفرنسي.

وقال الزمالك في بيان إن قراراه جاء “تلبية لرغبة اللاعب في الاحتراف، وحرصا من إدارة النادي على عدم الوقوف أمام طموحاته بتحقيق حلم الاحتراف الأوروبي”.

وأكد الزمالك أن العقد يتضمن الحصول على مليوني دولار نقدا بعد إتمام الصفقة، وسيحصل غلطة سراي على عقد اللاعب في حال تفعيل بند شرائه نهائيا مقابل 4 ملايين دولار، على أن يتم تفعيل هذا البند في وقت أقصاه يوم 31 ديسمبر 2021.

وكان محمد (23 عاما) عقد جلسة مع إدارة الزمالك مساء الخميس لإقناعه بالعرض التركي، بعد غلق الباب أمام الرحيل إلى سانت اتيان.

وقال المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عصام سالم، إن صفقة انتقال مصطفى محمد لصفوف غلطة سراي حسمت بعد موافقة اللاعب.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “نقدر بالطبع رغبة مصطفى محمد في الانضمام لفريق سانت اتيان نظرا لقوة الدوري الفرنسي بين بقية الدوريات الأوروبية الكبرى، لكن ما حدث من جانبهم يجعلنا نرفض استئناف المفاوضات معهم مرة أخرى، كما أن غلطة سراي أحد أكبر الفرق في تركيا”.

وشهدت الأسابيع الماضية تلقي محمد عرضا من النادي الفرنسي للانتقال إلى صفوفه، إلا أن الخلاف على طريقة المقابل المادي وطريقة السداد حالتا دون إتمام الصفقة، إلى جانب تصريحات رئيس النادي رولان رومير التي اتهم فيها بعض مسؤولي الزمالك بطلب عمولة.

ويعد محمد واحدا من أبرز المواهب الشابة في الكرة المصرية، ويتنبأ له خبراء بأن يصبح مهاجم “الفراعنة” الأول خلال فترة وجيزة.

وجاء انتقال اللاعب الدولي الشاب المعروف ببنيانه القوي وضربات الرأس المميزة إلى الدوري التركي، بعد فشل احترافه في سانت اتيان الفرنسي.

وقال الزمالك في بيان إن قراراه جاء “تلبية لرغبة اللاعب في الاحتراف، وحرصا من إدارة النادي على عدم الوقوف أمام طموحاته بتحقيق حلم الاحتراف الأوروبي”.

وأكد الزمالك أن العقد يتضمن الحصول على مليوني دولار نقدا بعد إتمام الصفقة، وسيحصل غلطة سراي على عقد اللاعب في حال تفعيل بند شرائه نهائيا مقابل 4 ملايين دولار، على أن يتم تفعيل هذا البند في وقت أقصاه يوم 31 ديسمبر 2021.

وكان محمد (23 عاما) عقد جلسة مع إدارة الزمالك مساء الخميس لإقناعه بالعرض التركي، بعد غلق الباب أمام الرحيل إلى سانت اتيان.

وقال المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عصام سالم، إن صفقة انتقال مصطفى محمد لصفوف غلطة سراي حسمت بعد موافقة اللاعب.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “نقدر بالطبع رغبة مصطفى محمد في الانضمام لفريق سانت اتيان نظرا لقوة الدوري الفرنسي بين بقية الدوريات الأوروبية الكبرى، لكن ما حدث من جانبهم يجعلنا نرفض استئناف المفاوضات معهم مرة أخرى، كما أن غلطة سراي أحد أكبر الفرق في تركيا”.

وشهدت الأسابيع الماضية تلقي محمد عرضا من النادي الفرنسي للانتقال إلى صفوفه، إلا أن الخلاف على طريقة المقابل المادي وطريقة السداد حالتا دون إتمام الصفقة، إلى جانب تصريحات رئيس النادي رولان رومير التي اتهم فيها بعض مسؤولي الزمالك بطلب عمولة.

ويعد محمد واحدا من أبرز المواهب الشابة في الكرة المصرية، ويتنبأ له خبراء بأن يصبح مهاجم “الفراعنة” الأول خلال فترة وجيزة.