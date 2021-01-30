أسماء أعضاء قوة الإطفاء العام ثلاثية من دون الألقاب مطلع أبريل

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في بيان لها حول صدور قرار وزاري من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بناء على عرض قدم من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد يقضي بتحديد الأسم الثلاثي لأعضاء قوة الإطفاء العام بأن يكون قاصرا على الاسم الأول واسم الأب واسم الجد له دون أي اضافة لأسماء اخرى تنفيذاً لما جاء بلائحة الملابس الخاصة بأعضاء قوة الإطفاء العام ، على أن يدخل هذا القرار الوزاري حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 1 ابريل 2021.