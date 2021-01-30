«الخطوط الكويتية» تكرّم الجهات المشاركة في عمليات الإجلاء

في إطار سعيها الدائم لتقدير شركائها في النجاح ، كرّمت شركة الخطوط الجوية الكويتية، الجهات والشركات المشاركة والمساهمة في العمليات الخاصة برحلات الشركة لإجلاء المواطنين العائدين من الخارج في العام 2020 خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث كرّم الجهات المشاركة رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن/ علي محمد الدخان، برفقة الرئيس التنفيذي بالوكالة السيد/ عادل الصانع وقد حضر التكريم عضو مجلس الإدارة خالد السويفان وعدد من قيادات الشركة.وخلال كلمته أثناء حفل التكريم، قال رئيس مجلس الإدارة الكابتن/ علي الدخان: “يسر الخطوط الجوية الكويتية تكريم الجهات والشركات المساهمة في دعم عمليات الشركة الخاصة برحلات إجلاء المواطنين الكرام أثناء جائحة فيروس كورونا وذلك تنفيذاً للأوامر السامية من القيادة السياسية بعودة أخواننا واخواتنا المواطنين إلى أرض الوطن ، الأمر الذي أدى بشكل كبير إلى نجاح تلك العمليات حسب المخطط له، كما أن ذلك ليس بغريب على أبناء الكويت في خدمة وطنهم الغالي أثناء المحن وفي الشدائد فهم دائماً سنداً في المهمات الوطنية”.واضاف الدخان: “يعد هذا التكريم مجرد عنوان لإيضاح نشاط الجهات المساهمة للمجتمع وتسليط الضوء عليهم وعلى مساهماتهم وجهودهم الجليلة والحثيثة، حيث قاموا بالتعاون مع الخطوط الجوية الكويتية بتأدية المهام المنوطة بهم والمساهمة في تنفيذ أكبر خطة إجلاء للمواطنين الكويتيين بكل إخلاص وتفاني وروح وطنية اتسمت بالجدية والاحترافية والدقة على مدار الساعة ليلاً ونهاراً”.وتقدم الدخان بالشكر الجزيل لتلك الجهات حيث قال: ” بإسمي ونيابة عن أخواني اعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على مجهودكم الملموس ، مؤكداً لكم دائماً وابداً ان الخطوط الجوية الكويتية تفخر بالجهات المساندة لها في تأدية مهامها “.واختتم الدخان كلمته قائلاً : “لا يسعني إلاّ أن أشيد وأشكر الجهود الكبيرة التي قامت بها كوادر شركة الخطوط الجوية الكويتية بكافة قطاعاتها التشغيلية والمساندة وإداراتها التنفيذية أثناء رحلات الاجلاء والتي هي ليست بغريبة أبداً على أبناء وبنات الطائر الازرق الذين يثبتون يوماً بعد يوم جودتهم ونجاحهم في مثل هذه الظروف، راجيين من الله للجميع كل التوفيق والنجاح”.