محليات

«الخطوط الكويتية»: ما يُشاع حول توقف الرحلات إلى لندن ونيويورك.. غير صحيح

منذ ساعة واحدة
4 أقل من دقيقة

ذكرت الخطوط الجوية الكويتية، في توضيح بشأن ما نشر في بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول توقف الرحلات إلى لندن ونيويورك بأن ذلك غير صحيح تماماً، حيث أن التوقف الحالي لرحلات نيويورك ولندن جاء بسبب التداعيات الصحية وتأثيرها على العرض والطلب وتطبيقاً لتعليمات السلطات الصحية. وأضافت أن ذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا، أما رحلة نيويورك لندن فهي متوقفة منذ سنوات لأسباب تجارية، نظراً لتشغيلها كخط مباشر والحال كذلك مع مختلف الرحلات التي أصبحت جميعها مباشرة، «لذا اقتضى التوضيح شاكرين للجميع تعاونهم واهتمامهم».

الوسوم

مقالات ذات صلة

الهند تدعو إلى تعزيز الاستثمارات الكويتية في مختلف المجالات

ديسمبر 2, 2020

مبعوث سمو أمير البلاد وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من سموه إلى ملك البحرين

ديسمبر 30, 2020

وزير الصحة: حريصون على الارتقاء بالمنظومة الصحية وخدماتها ترجمة للتوجيهات السامية

ديسمبر 15, 2020

سمو الأمير يتلقى رسالة تعزية من حاكم عام كندا

أكتوبر 12, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى