«الداخلية»: فتح باب تسجيل القيود الانتخابية في الأول من فبراير

يسر وزارة الداخلية أن تعلن للمواطنين الكرام، بأنه نظراً لأن المادة السادسة من القانون رقم ( 35 لسنة 1962) والقوانين المعدلة له في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تقضي بأن يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفه من رئيس وعضوين .وأن المادة الثامنة من ذات القانون تقضي بأن يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام .فقد صدر قرار وزير الداخلية بتقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان قيد الناخبين في جداول الانتخاب، وستبدأ هذه اللجان أعمالها خلال شهر فبراير من هذا العام، ويشمل التعديل السنوي :أ- إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التى يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.ب- إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين عاماً واستوفوا سائر الصفات التى يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ، ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين عاماً .ج- إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة .د- حذف أسماء المتوفين .هـ- حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة ، أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق .و- حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها .وعلى المواطنين والناخبين التقدم بطلباتهم للجنة القيد في الجدول الانتخابي المخصص لمنطقة سكنهم .والشروط التى يلزم توافرها هي : -1 – أن يكون طالب القيد كويتي الجنسية وفقاً للقانون .2 – أن يكون بالغاً من العمر عشرين سنه ميلادية كاملة خلال شهر فبراير 2021 .•وعلى طالب القيد أن يقدم للجنة شهادة الجنسية الأصلية وصورة عنها وكذلك البطاقة المدنية الأصلية وصورة عنها.