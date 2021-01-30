الفوزان: تطبيق رسوم على المغادرين والقادمين أسوة بالمطارات العالمية

أكد المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف الفوزان أن القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2021 في شأن تعديل رسم خدمات المطار والركاب جاء انسجاما مع ما هو مطبق في المطارات العالمية من رسوم تفرضها الدول على شركات الطيران نظير الخدمات التي تقدم لهذه الشركات.وقال الفوزان إن الهدف من القرار الذي يأتي استكمالا للقرار الوزاري رقم 2019/1 الصادر في العام 2019، هو تطوير الخدمات ورفع مستوى القدرات والامكانيات في مطار الكويت الدولي، مشيرا الى ان القرار يحدد رسوم الخدمات في مطار الكويت الدولي أسوة بما هو مطبق في المطارات العالمية نظير الخدمات التي تقدمها الدولة لشركات الطيران العاملة في المطار سواء الوطنية او الاجنبية.واشار الفوزان الى ان الرسوم الجديدة تأتي لخلق نوع من التوازن بين التكاليف التي تتحملها الدولة لتشغيل المطار وبين الايرادات المحققة نتيجة الخدمات المقدمة لهذه الشركات.وأوضح الفوزان أن الرسوم المطبقة في مطار الكويت نعتبر الادنى مقارنة مع ما هو مفروض في المطارات العالمية والاقليمية، مبينا ان هذه الرسوم الواردة في الفقرة رقم 3 من الجدول رقم 4 الملحق بالقرار رقم 1 لسنة 2019 هي رسوم تشغيلية مقابل خدمات إدارة العمليات في ما يخص خدمات المطار والركاب التي تضمنها القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019 لتكون 3 دنانير للراكب المغادر و 2 دينار للراكب القادم تتحملها شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي حيث سيتم العمل بالقرار اعتبارا من 1 يونيو المقبل.وذكر الفوزان أن المطارات في العالم أصبحت من أبرز القطاعات الاقتصادية لتحقيق إيرادات إضافية للدول، مبينا أن القرار يأتي كخطوة في اتجاه تعزيز الايرادات غير النفطية للدولة.