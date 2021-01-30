“الكلب المتجمد”.. 54 تحت الصفر والنجاة بأعجوبة

أنقذ قرويون في سيبيريا، شمال شرقي روسيا، بأعجوبة، كلبًا ضالًا تم العثور عليه متجمدًا وهو حي في البرد القارس، إذ كان الحيوان يعوي بطريقة حزينة تنم عن معاناته وسط الجليد.

وعثر السكان على الكلب بينما كان مغطى بالجليد، تحديدا أطرافه، في درجة حرارة 54 تحت الصفر، وفق ما أظهر تسجيل مصور، نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكان الحيوان المغطى بالجليد على وشك الموت، عندما سمعت صرخاته امرأة، وكأنه يطلب المساعدة، وطلبت بدورها من جيرانها مساعدتها في إنقاذه.

وقد تم إخراج الكلب من وسط الجليد بعد إزالته من حوله بآلة حادة، بمساعدة مجموعة من السكان المحليين الذين نقلوه إلى منزل المرأة التي اكتشفته وسط الجليد.

وتمكن فريق من أعضاء نادي السيارات المحلي في المنطقة، من تخليص الكلب من الجليد باستخدام عتلات. وبمجرد تحرير الكلب، تم اصطحابه إلى المنزل حيث الدفء وقدم له الغذاء.

وتعيش منطقة ياقوتيا في سيبيريا هذه الأيام أقسى شتاء منذ عقد ونصف العقد، وهي أبرد منطقة مأهولة بالسكان بشكل دائم في العالم.

وعثر السكان على الكلب بينما كان مغطى بالجليد، تحديدا أطرافه، في درجة حرارة 54 تحت الصفر، وفق ما أظهر تسجيل مصور، نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكان الحيوان المغطى بالجليد على وشك الموت، عندما سمعت صرخاته امرأة، وكأنه يطلب المساعدة، وطلبت بدورها من جيرانها مساعدتها في إنقاذه.

وقد تم إخراج الكلب من وسط الجليد بعد إزالته من حوله بآلة حادة، بمساعدة مجموعة من السكان المحليين الذين نقلوه إلى منزل المرأة التي اكتشفته وسط الجليد.

وتمكن فريق من أعضاء نادي السيارات المحلي في المنطقة، من تخليص الكلب من الجليد باستخدام عتلات. وبمجرد تحرير الكلب، تم اصطحابه إلى المنزل حيث الدفء وقدم له الغذاء.

وتعيش منطقة ياقوتيا في سيبيريا هذه الأيام أقسى شتاء منذ عقد ونصف العقد، وهي أبرد منطقة مأهولة بالسكان بشكل دائم في العالم.