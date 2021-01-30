“المعلمين” تثمن اهتمام سمو رئيس الوزراء لانقاذ التعليم





ثمنت جمعية المعلمين الكويتية بما أشار إليه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المحلية إلى أن “إنقاذ التعليم من الانهيار يأتي ضمن أبرز التحديات التي لابد أن نواجهها”.وقالت “المعلمين” في بيان إن “واقع التعليم في الكويت بات صعباً ومقلقاً للغاية لاعتبارات تراكمية واسعة، وأنه يسير في نفق مظلم”.وأضافت أنه “من المؤسف حقا أن يصل التعليم إلى هذا الواقع المتردي والمتهاوي الذي انعدمت فيه الرؤى والخطط والاستراتيجيات المدروسة حتى بات اسم الكويت قابعا في المراكز والمراتب الأخيرة والمتدنية في تصنيفات ومستويات التعليم في الدول، وهذا ما أكدته العديد من التقارير والدراسات والاختبارات الدولية والإقليمية”.وذكرت أن تداعيات جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير في تفاقم الواقع التربوي، والاتجاه نحو المزيد من الانهيار والإخفاقات التي ستكون نتائجها وخيمة على واقع مستقبل مسيرتنا التربوية، ما لم تتدخل السلطتان التشريعية والتنفيذية بشكل سريع لمعالجتها، وأن تضع التعليم ضمن أولويات القضايا الهامة”.