بعد توقف 41 عاما.. نافورة نهر النيل تعود من جديد

بعد 41 عاما من توقفها عن العمل، عادت أشهر نافورة على نهر النيل للتلألأ من جديد عقب إعادة تشغيلها من جانب شركة المقاولون العرب.

ونشر المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء هاني يونس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أول فيديو لـ “نافورة نهر النيل” عقب إعادة تشغيلها بعد تعطلها 40 عاما.

وعلق يونس على عودة عمل النافورة قائلا: “عطلانة من 40 سنة وأصبحت منارة مضيئة.. أفضل جملة قرأتها على هذه النافورة.. معبرة عن الحال.. تحيا مصر”.

كما نشرت الصفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب على “فيسبوك” صور من تجارب تشغيل النافورة النيلية التي تقع في نهر النيل بوسط القاهرة بعد أن توقفت لمدة 41 عاما، حيث ستكون النافورة الجديدة مضيئة ليلا.

ونافورة نهر النيل جرى إنشاؤها عام 1956 في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بوسط النيل، وكانت شركة “غوليوس برغر” للأشغال العمومية من ألمانيا الغربية هي القائمة على تركيبها.

وظهرت نافورة نهر النيل في عدد من الأفلام القديمة أشهرها فيلم عروس النيل إنتاج عام 1963 والذي كان من بطولة لبنى عبد العزيز ورشدي أباظة.

ونشر المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء هاني يونس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أول فيديو لـ “نافورة نهر النيل” عقب إعادة تشغيلها بعد تعطلها 40 عاما.

وعلق يونس على عودة عمل النافورة قائلا: “عطلانة من 40 سنة وأصبحت منارة مضيئة.. أفضل جملة قرأتها على هذه النافورة.. معبرة عن الحال.. تحيا مصر”.

كما نشرت الصفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب على “فيسبوك” صور من تجارب تشغيل النافورة النيلية التي تقع في نهر النيل بوسط القاهرة بعد أن توقفت لمدة 41 عاما، حيث ستكون النافورة الجديدة مضيئة ليلا.

ونافورة نهر النيل جرى إنشاؤها عام 1956 في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بوسط النيل، وكانت شركة “غوليوس برغر” للأشغال العمومية من ألمانيا الغربية هي القائمة على تركيبها.

وظهرت نافورة نهر النيل في عدد من الأفلام القديمة أشهرها فيلم عروس النيل إنتاج عام 1963 والذي كان من بطولة لبنى عبد العزيز ورشدي أباظة.