“صب واي” أمام القضاء بسبب “شطائر تونة بلا تونة”

رفعت مجموعة من الأميركيين في ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد مطاعم “صب واي” للوجبات السريعة، تتهمها بتقديم شطائر للزبائن على أنها تحتوي على التونة، لكنها ليست كذلك.

وتتضمن الدعوى القضائية الجماعية التي تم رفعها الأسبوع الماضي ضد عملاق الوجبات السريعة ومقره كونيتيكت، اتهامات للشركة بالاحتيال والإعلان الكاذب حول محتوى شطائر التونة.

وأشارت الدعوة القضائية إلى أن الشطائر تحتوي على “خليط لا يعتمد على التونة إطلاقا، بل هو مزيج يشبه التونة من حيث الشكل واللون والقوام”.

ونفت شركة “صب واي” هذه الاتهامات، وقالت لشبكة “إن بي سي نيوز” الإخبارية في بيان، إنها “تقدم التونة المطبوخة بنسبة 100 بالمئة في مطاعمها، التي تخلط مع المايونيز وتستخدم في الشطائر الطازجة واللفائف”.

وقالت ماغي تروكس، مديرة العلاقات العامة العالمية في شركة “صب واي”: “هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة تهدد بإلحاق الضرر بأصحاب الامتياز لدينا، وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعملون بلا كلل لدعم المعايير العالية التي تضعها (صب واي) لجميع منتجاتها، بما في ذلك التونة”.

وأضافت أن “الدعوى القضائية تشكل هجوما طائشا وغير لائق على العلامة التجارية لشركة (صب واي)، وعلى سبل عيش أصحاب الامتياز في كاليفورنيا. في الواقع، لا يوجد أي أساس في القانون أو الواقع لمزاعم المدعين، وهي تافهة ولا تستند إلى حقائق”.

وقال القائمان على الدعوى القضائية، وهما كارين دهانوا ونيليما أمين، إنهما يسعيان لتمثيل فئة من عملاء “صب واي” الذين اشتروا شطائر التونة ولم يجدوا فيها أي أثر للتونة كمكون.

وأشارت الدعوى التي تم رفعها في 21 يناير الجاري، إلى أن “الاختبارات المستقلة أكدت مرارا وتكرارا صحة ما جاء فيها”، لكنها لا تذكر مكان إجراء هذه الاختبارات، ومتى أو من قبل من أجريت.

وتتضمن الدعوى القضائية الجماعية التي تم رفعها الأسبوع الماضي ضد عملاق الوجبات السريعة ومقره كونيتيكت، اتهامات للشركة بالاحتيال والإعلان الكاذب حول محتوى شطائر التونة.

وأشارت الدعوة القضائية إلى أن الشطائر تحتوي على “خليط لا يعتمد على التونة إطلاقا، بل هو مزيج يشبه التونة من حيث الشكل واللون والقوام”.

ونفت شركة “صب واي” هذه الاتهامات، وقالت لشبكة “إن بي سي نيوز” الإخبارية في بيان، إنها “تقدم التونة المطبوخة بنسبة 100 بالمئة في مطاعمها، التي تخلط مع المايونيز وتستخدم في الشطائر الطازجة واللفائف”.

وقالت ماغي تروكس، مديرة العلاقات العامة العالمية في شركة “صب واي”: “هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة تهدد بإلحاق الضرر بأصحاب الامتياز لدينا، وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعملون بلا كلل لدعم المعايير العالية التي تضعها (صب واي) لجميع منتجاتها، بما في ذلك التونة”.

وأضافت أن “الدعوى القضائية تشكل هجوما طائشا وغير لائق على العلامة التجارية لشركة (صب واي)، وعلى سبل عيش أصحاب الامتياز في كاليفورنيا. في الواقع، لا يوجد أي أساس في القانون أو الواقع لمزاعم المدعين، وهي تافهة ولا تستند إلى حقائق”.

وقال القائمان على الدعوى القضائية، وهما كارين دهانوا ونيليما أمين، إنهما يسعيان لتمثيل فئة من عملاء “صب واي” الذين اشتروا شطائر التونة ولم يجدوا فيها أي أثر للتونة كمكون.

وأشارت الدعوى التي تم رفعها في 21 يناير الجاري، إلى أن “الاختبارات المستقلة أكدت مرارا وتكرارا صحة ما جاء فيها”، لكنها لا تذكر مكان إجراء هذه الاختبارات، ومتى أو من قبل من أجريت.