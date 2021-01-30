محليات

3 دنانير للراكب المغادر وديناران للقادم.. تضاف على تذكرة السفر

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أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د ..عبد الله معرفي قرارا وزاريا رقم (32) لسنة 2021 بشأن تعديل رسوم خدمات المطار والركاب الواردة بالفقرة رقم 3 من الجدول رقم 4 الملحق بالقرار رقم 1 لسنة 2019 جاء فيه:مادة أولىيعاد العمل بالرسوم التشغيلية مقابل خدمات إدارة العمليات الواردة في الجدول رقم (4) الفقرة (3) – خدمات المطار والركاب – التي تضمنها القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019، لتكون على النحو التالي:أ ـ 3 دنانير للراكب المغادر – تضاف على تذكرة السفر.ب ـ 2 دينار للراكب القادم – تضاف على تذكرة السفر.مادة ثانيةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 يونيو 2021 ويلغى أي حكم يعارضه.

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